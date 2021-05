Impresa di Sonego | elimina Thiem in tre set e vola a quarti di Roma

(Di giovedì 13 maggio 2021) Lorenzocompie le continua a tenere in corsa il tennis azzurro agli Internazionali d Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il 26enne ...

Advertising

Eurosport_IT : SONEGO CI FA SOGNAREEEEEEEE! ?????? Il torinese dopo 3 ore e 24 minuti di dura battaglia batte Thiem e conquista meri… - WeAreTennisITA : THIEM ?? SONEGO 'Mister impresa', Lorenzo Sonego, cerca un'altra perla da aggiungere alla sua collezione. Thiem anc… - creschvacc : RT @Eurosport_IT: SONEGO CI FA SOGNAREEEEEEEE! ?????? Il torinese dopo 3 ore e 24 minuti di dura battaglia batte Thiem e conquista meritatame… - effedandrea : #Ibi21 al #ForoItalico Lorenzo #Sonego fa l’impresa: batte #Thiem e vola ai quarti. ?????? @lorenzo_sonego che ha test… - paranzafritta : RT @ToroGoal: ?? CHE IMPRESA Dopo 3 estenuanti ore di gioco, Lorenzo #Sonego piega il numero 4 del ranking ATP #Thiem accedendo così ai quar… -

Ultime Notizie dalla rete : Impresa Sonego

di Lorenzoche questa sera ha battuto Dominic Thiem in tre set , conquistando così l'accesso ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Roma. Il tennista piemontese si è imposto sul ...Lorenzocompie le continua a tenere in corsa il tennis azzurro agli Internazionali d Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il 26enne ...Il torinese stende il numero 4 del mondo dopo una battaglia durata oltre tre ore. Berrettini invece si arrende a Tsitsipas ...Per Sonego in particolare questi saranno i secondi quarti di finale in un Masters 1000 (la prima volta fu a Montecarlo 2019) dove tenterà una nuova impresa contro Andrey Rublev, il quale ha rifilato ...