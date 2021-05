I 42 anni di Carl Philip di Svezia | il reale che ci piace di più

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 13 maggio 2021) Non sarà famoso come William e Harry d’Inghilterra ma Carl Philip di Svezia, che oggi compie 42 anni, è uno dei royal che ci piace di più. Per tanti motivi: è tra i principi più belli del pianeta, è super sportivo (ama la vela, la corsa e lo sci di fondo), è impegnato nel sociale. Ma soprattutto la sua vita è una favola moderna con un prima e un dopo in cui a fare da spartiacque fu l’incontro con l’attuale moglie Sofia Hellqvist da cui ha avuto due biondissimi royal baby, Alexander e Gabriel.