Giro d'Italia 2021, Egan Bernal: "La nostra strategia non è stata un successo, ma alla fine è andata bene"

Egan Bernal è sempre più il favorito numero uno del Giro d'Italia 2021. Con uno scatto repentino dei tempi migliori sulla salita conclusiva di San Giacomo, che tanto ha ricordato il Tour de France 2019 da lui conquistato, il colombiano ha chiuso la tappa odierna al secondo posto. Un piazzamento che gli è valso anche il terzo gradino del podio provvisorio che promette più che bene da qui a Milano. Impeccabile la sua Ineos Grenadiers, che quest'oggi si è resa protagonista di una superba prestazione in condizioni estremamente difficili. Bernal ha attaccato due volte sulla salita finale per distanziare alcuni dei suoi rivali della classifica generale, e la seconda volta è riuscito a distanziarli tutti tranne due: Remco Evenepoel e Daniel Martin. In precedenza la corazzata ...

