Giro d'Italia 2021, Attila Valter: "Bramavo questa maglia rosa già da ieri. Farò di tutto per tenerla" (Di giovedì 13 maggio 2021) Galeotta fu la fuga della tappa di Sestola e quel sesto posto di tappa. In tre giorni Attila Valter è riuscito a scalare la classifica del Giro d'Italia 2021 passando dal 64esimo posto sino ad oggi, ad una storica maglia rosa. Il ventiduenne della Groupama-FDJ ha scritto in qualche modo la storia di questo sport, diventando il primo ungherese leader del Giro. Bravissimo a tenere la ruota dei big del gruppo, Valter ha tagliato il traguardo odierno di San Giacomo al dodicesimo posto; esattamente a 29? dal vincitore di tappa Gino Mader. E il minimo gap tra i migliori, quali Remco Evenepoel, Aleksandr Vlasov ed Egan Bernal, è bastato giusto per 11? davanti allo stesso Evenepoel, che gli hanno regalato il giorno più bello della sua giovane ...

