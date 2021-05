Fuga di gas in Afo 4. Usb proclama lo sciopero di 24 ore (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi si è verificata una Fuga di gas in Afo 4. La rilevante portata è testimoniata dal fatto che sono state allontanate centinaia di lavoratori, sia nel reparto interessato dalla Fuga, che in quelli vicini. Ieri la siviera bucata in Acciaieria 2, oggi una Fuga di gas: episodi simili sono ormai all’ordine del giorno. Abbiamo a che fare con una fabbrica al collasso, una vera e propria bomba ad orologeria che può esplodere da un momento all’altro, mettendo a repentaglio la vita non solo dei lavoratori, ma anche di chi è al di fuori del perimetro aziendale.Totale mancanza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, continui tagli agli organici tecnologici e carenza di investimenti: tutti elementi che hanno caratterizzato sin dall’inizio la gestione Mittal, che solo in questo si è mostrata coerente. Tutto ciò ha procurato un ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi si è verificata unadi gas in Afo 4. La rilevante portata è testimoniata dal fatto che sono state allontanate centinaia di lavoratori, sia nel reparto interessato dalla, che in quelli vicini. Ieri la siviera bucata in Acciaieria 2, oggi unadi gas: episodi simili sono ormai all’ordine del giorno. Abbiamo a che fare con una fabbrica al collasso, una vera e propria bomba ad orologeria che può esplodere da un momento all’altro, mettendo a repentaglio la vita non solo dei lavoratori, ma anche di chi è al di fuori del perimetro aziendale.Totale mancanza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, continui tagli agli organici tecnologici e carenza di investimenti: tutti elementi che hanno caratterizzato sin dall’inizio la gestione Mittal, che solo in questo si è mostrata coerente. Tutto ciò ha procurato un ...

Advertising

elenaricci1491 : Usb proclama lo sciopero di 24 ore a partire dalle 7.00 del 21 Maggio per dire no a condizioni precarie di lavoro e… - TarantiniTime : Usb proclama lo sciopero di 24 ore a partire dalle 7.00 del 21 Maggio per dire no a condizioni precarie di lavoro e… - corrmezzogiorno : #Bari Taranto, fuga di gas all’Acciaierie rientra allarme Sciopero il 21 maggio - mlgelm : RT @fulviagr: #ilva di #Taranto #13maggio Afo4 evacuato per una fuga di gas. Intanto a Montecitorio manifestazione dei comitati tarantini… - Trmtv : Ex Ilva: fuga di gas in area Afo, evacuazione e poi rientro -

Ultime Notizie dalla rete : Fuga gas Uno sguardo alla missione SXRS - 5 e ai payload a bordo Sarà alimentato dallo xeno, un gas nobile dall'elevato impulso specifico, grazie al quale riuscirà ... permettendo il trasferimento in orbite geostazionarie, lunari o di fuga dall'attrazione ...

Riapre il grande hotel, puzza di gas e allarme in tutta la Rendena Certo è che ritrovarsi una puzza del genere in paese di gas ha fatto pensare ad una fuga di gas di grosse proporzioni e temere che ci potessero essere delle esplosioni, visto che nessuno ci ha ...

Fuga di gas a Marassi, viabilità paralizzata Primocanale Riapre il grande hotel, puzza di gas e allarme in tutta la Rendena Una fuga di gpl mentre si riempivano i serbatoi del Lefay Resort: sul posto i Vigili del Fuoco, il sindaco interpella l’Agenzia provinciale per l’Ambiente, ma nessun pericolo ...

Ex Ilva, fuga di gas in area altiforni Una fuga di gas si è verificata questa mattina nell’area Altiforni dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Taranto. Lo hanno riferito fonti sindacali. Da quanto riferito, la di ...

Sarà alimentato dallo xeno, unnobile dall'elevato impulso specifico, grazie al quale riuscirà ... permettendo il trasferimento in orbite geostazionarie, lunari o didall'attrazione ...Certo è che ritrovarsi una puzza del genere in paese diha fatto pensare ad unadidi grosse proporzioni e temere che ci potessero essere delle esplosioni, visto che nessuno ci ha ...Una fuga di gpl mentre si riempivano i serbatoi del Lefay Resort: sul posto i Vigili del Fuoco, il sindaco interpella l’Agenzia provinciale per l’Ambiente, ma nessun pericolo ...Una fuga di gas si è verificata questa mattina nell’area Altiforni dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Taranto. Lo hanno riferito fonti sindacali. Da quanto riferito, la di ...