Friends: ecco la data della reunion, special guest e il cachet stellare per gli attori (Di giovedì 13 maggio 2021) E’ stata rivelata la data in cui i telespettatori potranno assistere alla reunion dei sei protagonisti di Friends: ci saranno anche special guest Oggi, giovedì 13 maggio 2021, è stata svelata la data della reunion di Friends, serie tv di successo degli anni ’90. A comunicare la notizia, ci ha pensato il canale HBO, che ha pubblicato il primo teaser trailer su Twitter. A causa della pandemia da coronavirus, i fan della serie hanno dovuto attendere un po’ prima di scoprire la data ufficiale, che è stata spostata di un anno. Doveva essere girato nel febbraio 2020, ma le riprese sono iniziate soltanto ad aprile. Quali attori ci saranno per la ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 13 maggio 2021) E’ stata rivelata lain cui i telespettatori potranno assistere alladei sei protagonisti di: ci saranno ancheOggi, giovedì 13 maggio 2021, è stata svelata ladi, serie tv di successo degli anni ’90. A comunicare la notizia, ci ha pensato il canale HBO, che ha pubblicato il primo teaser trailer su Twitter. A causapandemia da coronavirus, i fanserie hanno dovuto attendere un po’ prima di scoprire laufficiale, che è stata spostata di un anno. Doveva essere girato nel febbraio 2020, ma le riprese sono iniziate soltanto ad aprile. Qualici saranno per la ...

