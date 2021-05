“First Man”, stasera in prima tv il viaggio lunare di Damien Chazelle (Di giovedì 13 maggio 2021) stasera in prima tv Canale 5 propone il film di Damien Chazelle “First Man”. È la storia di Neil Armstrong e di un’impresa leggendaria. Armstrong è infatti il primo uomo che il 20 luglio 1969 mise piede sulla luna entrando nella leggenda con la missione Apollo 11. “Volevo sottolineare quanto fosse pericoloso andare nello spazio, con questi uomini che stavano – letteralmente – dentro una specie di barattolo di latta, o una bara” Con queste parole Damien Chazelle sottolinea forse l‘aspetto più importante di “First Man”. Questo lungometraggio infatti, aldilà della trama trattata, non è per nulla epico quanto piuttosto percettivo e straniante. Al centro della storia infatti c’è la vita di un uomo letteralmente cambiata dalla morte della figlia che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021)intv Canale 5 propone il film diMan”. È la storia di Neil Armstrong e di un’impresa leggendaria. Armstrong è infatti il primo uomo che il 20 luglio 1969 mise piede sulla luna entrando nella leggenda con la missione Apollo 11. “Volevo sottolineare quanto fosse pericoloso andare nello spazio, con questi uomini che stavano – letteralmente – dentro una specie di barattolo di latta, o una bara” Con queste parolesottolinea forse l‘aspetto più importante di “Man”. Questo lungometraggio infatti, aldilà della trama trattata, non è per nulla epico quanto piuttosto percettivo e straniante. Al centro della storia infatti c’è la vita di un uomo letteralmente cambiata dalla morte della figlia che ...

