Everest, morti due scalatori: sono i primi dell'anno (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel 2021 il Nepal ha emesso un numero record di permessi per scalare la montagna, pari a 408, un numero che supera il massimo storico di 381 segnato nel 2019

Everest, morti due scalatori: sono i primi dell'anno Rai News Everest: muoiono due scalatori, prime vittime della stagione KATHMANDU. Due scalatori, uno statunitense e uno svizzero, sono morti mercoledì sul monte Everest. Lo riferisce Seven Summit Treks, una società nepalese che organizza spedizioni. Sono le prime vittime ...

Everest: morti alpinisti svizzero e statunitense, primi anno Due alpinisti, uno svizzero e uno statunitense, sono morti ieri sul monte Everest. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori della spedizione a cui partecipavano i due scalatori, la Seven Summit Trek ...

