Eurispes: più poteri a Regioni, testa a testa su elezione diretta Capo Stato, no a Province (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Solo il 28,3% dei cittadini è favorevole all'abolizione delle Regioni, viceversa i contrari sono il 71,7% e il 54,7% chiede una maggiore autonomia da affidare a questi Enti. Lo rileva l'ultimo Rapporto Italia dell'Eurispes. L'elezione diretta del Presidente della Repubblica riscuote invece il 49,2% dei consensi contro il 50,8% di contrari. Infine no alla ricostituzione delle Province dal 54,5% contro il 45,5% di sì. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Solo il 28,3% dei cittadini è favorevole all'abolizione delle, viceversa i contrari sono il 71,7% e il 54,7% chiede una maggiore autonomia da affidare a questi Enti. Lo rileva l'ultimo Rapporto Italia dell'. L'del Presidente della Repubblica riscuote invece il 49,2% dei consensi contro il 50,8% di contrari. Infine no alla ricostituzione delledal 54,5% contro il 45,5% di sì.

Advertising

fisco24_info : Rapporto Eurispes: sempre più poveri, nel 2020 persi 440mila posti lavoro: Secondo i dati già nei primi mesi di eme… - tiber_h : RT @Teresat73540673: L'Italia ha un'elevata corruzione all'interno della pubblica amministrazione (in modo particolare nel settore sanitari… - emanuel75512881 : RT @Teresat73540673: L'Italia ha un'elevata corruzione all'interno della pubblica amministrazione (in modo particolare nel settore sanitari… - Mariang47614228 : RT @Teresat73540673: L'Italia ha un'elevata corruzione all'interno della pubblica amministrazione (in modo particolare nel settore sanitari… - Teresat73540673 : L'Italia ha un'elevata corruzione all'interno della pubblica amministrazione (in modo particolare nel settore sanit… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurispes più Assegno unico figli, come funziona e quanto vale ... Elena Bonetti, in un'intervista alla rivista online dell'Eurispes. 'E' il riconoscimento di un ... che delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a 'riordinare, semplificare e ...

Festa della mamma: i dati impietosi sui livelli occupazionali di questa fragile categoria ... percentuale che sale al 17% nel caso di due figli e al 19% nel caso di tre o più figli. A ... Festa della mamma: i dati Eurispes e Save the Children Anche gli studi di Eurispes confermano questa ...

Eurispes: più poteri a Regioni, testa a testa su elezione diretta Capo Stato, no a Province Metro ... Elena Bonetti, in un'intervista alla rivista online dell'. 'E' il riconoscimento di un ... che delega il governo ad adottare uno odecreti legislativi volti a 'riordinare, semplificare e ...... percentuale che sale al 17% nel caso di due figli e al 19% nel caso di tre ofigli. A ... Festa della mamma: i datie Save the Children Anche gli studi diconfermano questa ...