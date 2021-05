Elon Musk | supercazzola su Bitcoin | “Cambio idea | non ci si potranno comprare le Tesla”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Los Angeles, 13 mag –cambiasui. Risultato? La criptovaluta affonda. Ed è bastato, come al solito, un tweet., dietro front sul, fondatore e Ceo di, ha infatti annunciato su Twitter che l’azienda che di auto elettriche di lusso non accetterà più ilcome mezzo di pagamento, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza.sostiene che è preoccupato degli effetti negativi che il “mining” (la creazione di nuova criptovaluta) avrebbe sulla sostenibilità ambientale. “Preoccupati per aumento combustibili fossili” “Siamo preoccupati per il rapido aumento dell’uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni ...

Agenzia_Ansa : Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16%. Il padron di Tesla si è detto preoccupato pe… - HuffPostItalia : Elon Musk 'scopre' che i Bitcoin inquinano e li abbandona: crollo della criptovaluta - RaiNews : Elon #Musk abbandona il #Bitcoin: la criptovaluta crolla del 16% - millionaireit : La retromarcia di #ElonMusk: “Tesla non accetterà pagamenti in #bitcoin”. E la criptovaluta crolla - redsquirrel87 : RT @Dario_Donato: Elon Musk è un furbacchione. Prima annuncia che si potranno comprare Tesla coi Bitcoin, ne incamera un miliardo e mezzo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

Ha sconvolto il mercato delle criptovalute e non solo l'ultimo tweet di: il multimiliardario patron di Tesla ha annunciato la notte scorsa che il suo gruppo non accetterà più i bitcoin come forma di pagamento per le auto. La motivazione addotta dariguarda ...Che cosa combina Tesla dicon i Bitcoinfa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16% scendendo da 51.000 ad un minimo di 46.045 euro. Il livello più basso su base infragiornaliera dal 1° marzo. Solo poche settimane ...MILANO, 13 MAG - Le Borse europee chiudono in prevalenza in positivo dopo una prima parte di seduta in affanno sui timori per l'inflazione e con il Bitcoin sottopressione con il passo indietro di di E ...In America calano ai minimi le richieste di sussidi di disoccupazione e Wall Street respira contaminando anche le Borse europee - Nexi regina di Piazza Affari dove invece arretrano banche e petrolifer ...