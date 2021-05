Edge of Tomorrow 2: ci sarà un sequel del film con Tom Cruise e Emily Blunt? (Di giovedì 13 maggio 2021) Edge of Tomorrow di Doug Liman non è stata solo una piacevole sorpresa, ma è riuscito a classificarsi come tra i migliori action-movie fantascientifici degli ultimi 20 anni. La domanda dei giornalisti sorge spontanea quando incontrano Liman, Tom Cruise o Emily Blunt: Ci sarà o meno un sequel di Edge of Tomorrow? Secondo alcune voci di corridoio la bozza del sequel è pronta da diversi anni, quindi il «problema» sarebbe una questione di produzione. Edge of Tomorrow 2 uscirà nelle sale? Emily Blunt, che è stata impegnata con il suo ultimo film A Quiet Place 2, ha dichiarato che Edge of Tomorrow 2 ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 13 maggio 2021)ofdi Doug Liman non è stata solo una piacevole sorpresa, ma è riuscito a classificarsi come tra i migliori action-movie fantascientifici degli ultimi 20 anni. La domanda dei giornalisti sorge spontanea quando incontrano Liman, Tom: Cio meno undiof? Secondo alcune voci di corridoio la bozza delè pronta da diversi anni, quindi il «problema» sarebbe una questione di produzione.of2 uscirà nelle sale?, che è stata impegnata con il suo ultimoA Quiet Place 2, ha dichiarato cheof2 ...

