Domenica Live confermata: Barbara d’Urso torna di sera. I retroscena (Di giovedì 13 maggio 2021) La conduttrice confermata nella prossima stagione con tutti i suoi programmi e torna anche in prima serata: le anticipazioni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 13 maggio 2021) La conduttricenella prossima stagione con tutti i suoi programmi eanche in primata: le anticipazioni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

MCriscitiello : Sta arrivando! La partita più calda del mondo. Domenica 22.30 SportItalia. Live! @BocaJrsOficial @RiverPlate in cas… - BnB_Ferroviere : Concerti nel weekend: questa domenica Folco Orselli e Pepe Ragonese live al @Bluenotemilano - eventiatmilano : Concerti nel weekend: questa domenica Folco Orselli e Pepe Ragonese live al @Bluenotemilano - elbauscia : RT @MCriscitiello: Sta arrivando! La partita più calda del mondo. Domenica 22.30 SportItalia. Live! @BocaJrsOficial @RiverPlate in caso di… - AllHappyOne : RT @WWE_Ufficiale: A #WMBacklash, @ArcherOfInfamy affronterà @mikethemiz in un Lumberjack Match. ?? Mancano solo 3 giorni! ?? Scopri la previ… -