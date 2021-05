Dl sostegni bis: D'Incà, 'nei prossimi giorni in Cdm, 40mld per ripresa' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) - "Nel prossimi giorni arriverà in Cdm il decreto sostegni bis con 40mld da mettere in campo per la ripresa economica del Paese. Intanto stiamo lavorando per mettere a terra il prima possibile le risorse del Pnrr". Lo ha detto Federico D'Incà a Rainews24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) - "Nelarriverà in Cdm il decretobis conda mettere in campo per laeconomica del Paese. Intanto stiamo lavorando per mettere a terra il prima possibile le risorse del Pnrr". Lo ha detto Federico D'a Rainews24.

