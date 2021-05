Denise, spunta un testimone: cosa c'è nella lettera anonima (Di giovedì 13 maggio 2021) Il legale della famiglia ha rivelato un nuovo documento che può far luce sulla vicenda di Denise Pipitone, scomparsa il primo settembre del 2004 Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Il legale della famiglia ha rivelato un nuovo documento che può far luce sulla vicenda diPipitone, scomparsa il primo settembre del 2004

Ultime Notizie dalla rete : Denise spunta Denise, spunta un testimone: cosa c'è nella lettera anonima E ora spunta un nuovo testimone oculare, che avrebbe raccontato, stando a quanto riporta Live ... Il presunto testimone, che ha raccontato di aver visto Denise in una lettera inviata all'avvocato di ...

Caso Denise Pipitone, dopo 17 anni spunta una lettera anonima. L'avvocato Frazzitta: 'mettiamoci in contatto' Importante novità nel caso Denise Pipitone: dopo 17 anni arriva una lettera anonima contenente importanti informazioni sulla vicenda Per 17 anni, sul caso Denise Pipitone è stato presente un velo di omertà che ha reso ancor più complicate le indagini. Possibile che una bimba sia scomparsa da Mazara del Vallo , paesino della Sicilia, in una calda ...

La #cabinarossa di…Guenda Goria La scomparsa di Denise Pipitone: spunta una lettera anonima con nuove rivelazioni. La scomparsa di Denise Pipitone: in diretta dentro l'ex casa di Anna Corona ...

