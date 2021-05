Cosa è successo a Rodrigo Bentancur? (Di giovedì 13 maggio 2021) Della partita di Rodrigo Bentancur contro il Milan sono ricordati soprattutto due errori. Il primo arriva più o meno due minuti dopo l’intervallo. Inizialmente Bentancur gioca a muro su de Ligt, riceve spalle alla porta tra Brahim Díaz e Ibrahimovic vicino al cerchio di centrocampo e di prima restituisce la palla al difensore olandese. Un passaggio interlocutorio, fatto spesso da chi gioca davanti alla difesa per ricevere qualche secondo dopo in una situazione più comoda, con più spazio attorno e una postura diversa, non piatta e con la schiena rivolta alla porta avversaria, per far avanzare l’azione. Solo che in questo caso Bentancur non riesce a smarcarsi di nuovo tra Díaz e Ibrahimovic, de Ligt non ha linee di passaggio pulite davanti a lui e quindi appoggia a sinistra a Chiellini, che a sua volta fa arrivare la ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 13 maggio 2021) Della partita dicontro il Milan sono ricordati soprattutto due errori. Il primo arriva più o meno due minuti dopo l’intervallo. Inizialmentegioca a muro su de Ligt, riceve spalle alla porta tra Brahim Díaz e Ibrahimovic vicino al cerchio di centrocampo e di prima restituisce la palla al difensore olandese. Un passaggio interlocutorio, fatto spesso da chi gioca davanti alla difesa per ricevere qualche secondo dopo in una situazione più comoda, con più spazio attorno e una postura diversa, non piatta e con la schiena rivolta alla porta avversaria, per far avanzare l’azione. Solo che in questo casonon riesce a smarcarsi di nuovo tra Díaz e Ibrahimovic, de Ligt non ha linee di passaggio pulite davanti a lui e quindi appoggia a sinistra a Chiellini, che a sua volta fa arrivare la ...

