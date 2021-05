Comunione a Biden, Chiesa americana in subbuglio (Di giovedì 13 maggio 2021) Non siamo ai livelli della Chiesa tedesca, ma il Vaticano ha comunque voluto inviare una indicazione. Non c’è un rischio scisma, che più di qualcuno intravede invece per la Germania e per le velleità della sua Conferenza episcopale progressista e di tanti ambienti laici vicini alla “sinistra ecclesiastica”, ma una parziale presa di distanza delle InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 13 maggio 2021) Non siamo ai livelli dellatedesca, ma il Vaticano ha comunque voluto inviare una indicazione. Non c’è un rischio scisma, che più di qualcuno intravede invece per la Germania e per le velleità della sua Conferenza episcopale progressista e di tanti ambienti laici vicini alla “sinistra ecclesiastica”, ma una parziale presa di distanza delle InsideOver.

Giuseppe_alari : Mirjana Medjugorje Nancy Pelosi è stata Ripresa dal Monsignor Cordileone vedi URL: - CastellinoLuigi : RT @francofontana43: Bertinotti stregato da Biden. Credo che per davvero che stia esagerando. Non bastava l’infatuazione per Comunione e Li… - ElioLannutti : RT @francofontana43: Bertinotti stregato da Biden. Credo che per davvero che stia esagerando. Non bastava l’infatuazione per Comunione e Li… - francofontana43 : Bertinotti stregato da Biden. Credo che per davvero che stia esagerando. Non bastava l’infatuazione per Comunione e… - gieffeci71 : RT @lanuovaBQ: ++ #COMUNIONE AI #POLITICI PRO #ABORTO A ROMA C'E' PILATO ++ COMUNIONE a #BIDEN (e altri...) #SI o #NO? Il dilemma che divid… -