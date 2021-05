Calciomercato Cagliari, ancora da decidere il futuro di un calciatore della Fiorentina (Di giovedì 13 maggio 2021) Un nome caldo tra Cagliari e Fiorentina: Giulini e Commisso ne hanno parlato al termine della gara di ieri. Ecco di chi si tratta Come scrive questa mattina Tuttosport a margine della partita di ieri tra Cagliari e Fiorentina c’è stato un incontro di mercato tra il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e il patron della Fiorentina Rocco Commisso che si trattenuti a parlare in una stanzetta dello stadio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 In ballo probabilmente la questione Sottil, attualmente in prestito dalla Viola alla società rossoblù e il cui futuro è ancora da definire L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Un nome caldo tra: Giulini e Commisso ne hanno parlato al terminegara di ieri. Ecco di chi si tratta Come scrive questa mattina Tuttosport a marginepartita di ieri trac’è stato un incontro di mercato tra il presidente delTommaso Giulini e il patronRocco Commisso che si trattenuti a parlare in una stanzetta dello stadio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 In ballo probabilmente la questione Sottil, attualmente in prestito dalla Viola alla società rossoblù e il cuida definire L'articolo proviene da Calcio News 24.

