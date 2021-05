Berrettini si arrende a Tsitsipas | Nadal trionfa in un' altra maratona

(Di giovedì 13 maggio 2021) Saluta il torneo di casa Matteo, sconfitto dal greco numero 5 del mondocon il punteggio di 7 - 6 6 - 2. 'Lui oggi è stato più giocatore di me' ha ammesso il romano. 'Io ho pagato ...

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini arrende

'È stato bello avere finalmente il supporto della gente' ha poi aggiunto. 'Mi ha aiutato, è sempre meglio giocare con i tifosi. Preferisco avere il pubblico, anche se contro di me, ...Eliminato il nostro Matteo, che agli ottavi di finale del torneo del Foro Italico ... Dura meno di un'ora e un quarto di finale agli di Alejandro Davidovich Fokina , che siad un ...Saluta il torneo di casa Matteo Berrettini, sconfitto dal greco numero 5 del mondo Tsitsipas con il punteggio di 7-6 6-2. “Lui oggi è stato più giocatore di me” ha ...Vince in rimonta Rafael Nadal, che in tour de force delle durata di tre ore e trenta batte il tennista russo-canadese Denis Shapovalov, che ieri pomeriggio aveva sconfitto ...