ASP Basilicata, al poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” in funzione la nuova Risonanza Magnetica. (Di giovedì 13 maggio 2021) L’arcivescovo metropolita di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, monsignor Salvatore Ligorio, ha benedetto ieri pomeriggio la nuova Risonanza Magnetica del poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” dell’Asp Basilicata. Alla benedizione erano presenti tra gli altri il direttore del Dipartimento sanità della Regione Basilicata, Ernesto Esposito, il direttore generale dell’Asp Basilicata, Lorenzo Bochicchio, il direttore sanitario, Luigi D’Angola, il direttore del Distretto della Salute di Potenza, Sergio Maria Molinari, il direttore della U.O. di Radiologia del “Madre Teresa”, Vincenzo Barile. “La dotazione di una nuova apparecchiatura di Risonanza ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) L’arcivescovo metropolita di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, monsignor Salvatore Ligorio, ha benedetto ieri pomeriggio ladeldi” dell’Asp. Alla benedizione erano presenti tra gli altri il direttore del Dipartimento sanità della Regione, Ernesto Esposito, il direttore generale dell’Asp, Lorenzo Bochicchio, il direttore sanitario, Luigi D’Angola, il direttore del Distretto della Salute di Potenza, Sergio Maria Molinari, il direttore della U.O. di Radiologia del “”, Vincenzo Barile. “La dotazione di unaapparecchiatura di...

Advertising

AssoCare : L'arcivescovo metropolita di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo, monsignor Salvatore Ligorio, ha benedetto ieri… - Donato94304723 : RT @USB_Basilicata: POTENZA | Al poliambulatorio “Madre Teresa” dell’Asp in funzione la nuova Risonanza Magnetica - USB_Basilicata : POTENZA | Al poliambulatorio “Madre Teresa” dell’Asp in funzione la nuova Risonanza Magnetica… - SassiLive : AL POLIAMBULATORIO “MADRE TERESA DI CALCUTTA” DI POTENZA DELL’ASP BASILICATA IN FUNZIONE LA NUOVA RISONANZA MAGNETI… - SassiLive : MONSIGNOR LIGORIO BENEDICE LA NUOVA RISONANZA MAGNETICA DELL’ASP BASILICATA -