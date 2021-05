Aprire i vaccini ai senza fissa dimora | un appello al commissario Figliuolo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Vaccinazioni Covid-19. Bene occuparsi dei non iscritti al Sistema Sanitario Nazionale. Ma quando ci si occuperà di chi vive in strada?”. Commenta così l’Associazione Avvocato di strada l’ordinanza 7/2021 delstraordinario per l’emergenza Covid che dà istruzioni operative su come vaccinare alcune persone che non hanno la tessera sanitaria, ma si dimentica di persone, extracomunitari e comunitari irregolari, che non hanno residenza, non hanno accesso al Sistema sanitario nazionale e sono esclusi dalle vaccinazioni. Con ordinanza n.7/2021 ilstraordinario per l’emergenza Covid affronta un tema molto importante, osserva la onlus: assicurare una tempestiva somministrazione del vaccino ad alcune categorie di individui non iscritti al Servizio sanitario nazionale ma che vivono ...