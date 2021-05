A2A, nel primo trimestre crescono margini e investimenti (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Nei primi tre mesi del 2021 i ricavi del Gruppo A2A sono risultati pari a 2.174 milioni di euro, in aumento del 27,4% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Il Margine Operativo Lordo si è attestato a 399 milioni di euro, in aumento di 68 milioni di eurorispetto ai primi tre mesi del 2020 (+20,5%). Il Risultato Operativo Netto, pari a 237 milioni di euro cresce di 41 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2020 (196 milioni di euro). L’Utile Netto di pertinenza del Gruppo nei primi tre mesi del 2021 risulta pari a 136 milioni di euro, in aumento del 21,4% rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2020 La Posizione Finanziaria Netta di Consolidato al 31 marzo 2021 risulta pari a 3.472 milioni di euro, invariata rispetto al 31 dicembre 2020. “Siamo molto soddisfatti dei risultati di questo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Nei primi tre mesi del 2021 i ricavi del Gruppo A2A sono risultati pari a 2.174 milioni di euro, in aumento del 27,4% rispetto aldell’anno precedente. Il Margine Operativo Lordo si è attestato a 399 milioni di euro, in aumento di 68 milioni di eurorispetto ai primi tre mesi del 2020 (+20,5%). Il Risultato Operativo Netto, pari a 237 milioni di euro cresce di 41 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2020 (196 milioni di euro). L’Utile Netto di pertinenza del Gruppo nei primi tre mesi del 2021 risulta pari a 136 milioni di euro, in aumento del 21,4% rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2020 La Posizione Finanziaria Netta di Consolidato al 31 marzo 2021 risulta pari a 3.472 milioni di euro, invariata rispetto al 31 dicembre 2020. “Siamo molto soddisfatti dei risultati di questo ...

