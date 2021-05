Un minivan cade in un dirupo ad Arezzo | gravi quattro operai

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ssimo incidente stradale questa mattina nei pressi della località Rofelle nel comune di Badia Tedalda, in provincia di, dove alle 7.45 circa uncon sei persone, tutti, è uscito di strada precipitando in un. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e, vista latà della situazione, è stato subito allertato l’elisoccorso. I feriti sono lavoratori di una ditta che sta realizzando un metanodotto tra Toscana ed Emilia Romagna. Secondo le prime ricostruzioni, gli occupanti dei veicolo sono tutti lavoratori di una ditta che sta realizzando un metanodotto tra Toscana ed Emilia Romagna,dei quali sono in condizionie trattati in codice rosso, mentre gli altri due sono arrivati al pronto ...

BADIA TEDALDA - Unè precipitato in un dirupo in località Rofelle . E' successo questa mattina intorno alle 7,45. A bordo del veicolo ci sono 6 persone, tutti lavoratori di una ditta che sta realizzando un ...