Tuffi | Europei Budapest 2021 | Giovanni Tocci splendido bronzo dal metro | domina Hausding

(Di mercoledì 12 maggio 2021) E’ un’Italia deiclamorosa quella in acqua alla Duna Arena di, perché al di là delle medaglie, che spuntano come funghi, ci sono prestazioni di altissimo livello, che fanno ben sperare per il futuro. Nella gara del trampolino da 1maschile, quella che ieri aveva regalato il titolo (bis) a Elena Bertocchi e ila Chiara Pellacani,torna ai livelli deliridato 2017 e con una prova sontuosa (treoltre quota 70 punti) conquista unoterzo posto, dopo gli argenti di Londra 2016 e a Glasgow 2018. La Finale si dimostra di alto livello, la lotta per le medaglie è splendida, non per l’oro però, perché quello se lo aggiudica, con una cavalcata trionfale, il tedesco Patrick ...

Esercito : #Budapest, ai campionati europei di #tuffi strepitoso successo della nostra atleta Caporal Maggiore Scelto Elena… - Eurosport_IT : CHIARA E MATTEO, I BABY CAMPIONI EUROPEI ?????? In due hanno 32 anni (Pellacani 18, Santoro 14) alla PRIMA gara inter… - Eurosport_IT : Grandissima doppietta nel trampolino da 1 m agli #Europei di Budapest: oro a Elena #Bertocchi, bronzo a Chiara… - 9tyfour_s : RT @LiaCapizzi: Medaglie nei tuffi ne abbiamo in questi Europei? * ORO nel sincro 3m misto della 18enne Chiara Pellacani e del 14enne Matt… - 8e30it : Europei Tuffi, Giovanni Tocci sul podio dal trampolino un metro -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi Europei

Il programma completo e gli italiani in gara nella quarta giornata deglidi Budapest 2021 . Tanta Italia impegnata giovedì 13 maggio nelle gare die nuoto in acque libere, mentre le due gare di nuoto artistico non vedranno azzurri impegnati. Le prime ...Impresa per l'Italia nella finale deisincro misto dal trampolino 3m aglidi Budapest 2021. La giovanissima coppia formata da Chiara Pellacani (classe 2002) e Matteo Santoro (classe 2006) vince la medaglia d'oro riuscendo ...E' un'Italia dei tuffi clamorosa quella in acqua alla Duna Arena di Budapest, perché al di là delle medaglie, che spuntano come funghi, ci sono prestazioni di altissimo livello, che fanno ben sperare ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58: Questa la classifica finale del trampolino da un metro: 1 GER HAUSDING Patrick 427.75 2 GBR LAUGHER Jack 402.90 24.85 3 ITA TOCCI Giovanni 402.50 25.25 ...