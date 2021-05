«Temptation Island 2021» | la data di inizio e tutto quello che sappiamo

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il viaggio dei sentimenti sta per ricominciare. Secondo il listino pubblicato da Publitalia e rilanciato da TvBlog, la nuova edizione di Temptation Island, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e diventato ormai un must dell’estate televisiva, riprenderà su Canale 5 mercoledì 30 giugno, sempre per la conduzione di Filippo Bisciglia. Si tratta della nona edizione del docu-reality che, ancora una volta, metterà alla prova l’amore di 6 coppie che per 21 giorni cercheranno di resistere alle tentazioni nei due villaggi dell’Is Morus Relais, in Sardegna, diventati un must pure loro.