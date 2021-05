Sezze, massacrano un uomo che finisce in coma: decine di testimoni non dicono nulla alla Polizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sezze, massacrano un uomo che finisce in coma. Coltre omertosa su Sezze, in provincia di Latina, dove decine di persone che avrebbero assistito al pestaggio di un uomo messo in atto da parte di due giovani non hanno raccontato nulla alla Polizia. Gli agenti hanno arrestato un diciassettenne e un ventenne ritenuti responsabili di tentato omicidio. Hanno massacrato di botte un uomo fino a farlo finire in coma con la testa sfondata e a ridurlo in fin di vita. Una coltre omertosa ha coperto Sezze, dove decine di persone che hanno assistito alla scena di violenza che si è consumata in pieno giorno in centro, non hanno ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021)unchein. Coltre omertosa su, in provincia di Latina, dovedi persone che avrebbero assistito al pestaggio di unmesso in atto da parte di due giovani non hanno raccontato. Gli agenti hanno arrestato un diciassettenne e un ventenne ritenuti responsabili di tentato omicidio. Hanno massacrato di botte unfino a farlo finire incon la testa sfondata e a ridurlo in fin di vita. Una coltre omertosa ha coperto, dovedi persone che hanno assistitoscena di violenza che si è consumata in pieno giorno in centro, non hanno ...

