Sassuolo Juve, Ronaldo raggiunge i 100 gol con i bianconeri (Di mercoledì 12 maggio 2021) 100 gol Ronaldo Juve: traguardo raggiunto dal fuoriclasse portoghese nella sfida contro il Sassuolo. Il dato Cristiano Ronaldo ha tagliato il traguardo dei 100 gol con la Juve. Il fuoriclasse portoghese ha portato a due le reti bianconere contro il Sassuolo, in una notte importante per la sua carriera. 100esima rete con la Juventus, dunque, per CR7, che ha "vinto" la sua sfida personale con Dybala. Anche l'argentino, infatti, prima di questa partita era fermo a 99 reti in bianconera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

