Rock Opera: nuove date per i concerti di Udine, Trieste e Padova (Di mercoledì 12 maggio 2021) A fronte delle vigenti disposizioni ministeriali che limitano le capienze dei teatri, VignaPR posticipa i concerti di Rock Opera nei teatri di Udine, Trieste e Padova, originariamente previsti dal 28 maggio al 31 maggio 2021. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date. Ecco di seguito le nuove date: domenica 30 gennaio 2022 – Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine lunedì 31 gennaio 2022 – Trieste – Politeama Rossetti mercoledì 2 febbraio 2022 – Padova – Gran Teatro Geox Rock Opera è un concerto evento che rivisita in chiave sinfonica alcuni dei più grandi successi della storia mondiale della ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) A fronte delle vigenti disposizioni ministeriali che limitano le capienze dei teatri, VignaPR posticipa idinei teatri di, originariamente previsti dal 28 maggio al 31 maggio 2021. I biglietti già acquistati resteranno validi per le. Ecco di seguito le: domenica 30 gennaio 2022 –– Teatro Nuovo Giovanni dalunedì 31 gennaio 2022 –– Politeama Rossetti mercoledì 2 febbraio 2022 –– Gran Teatro Geoxè un concerto evento che rivisita in chiave sinfonica alcuni dei più grandi successi della storia mondiale della ...

Advertising

marcoleofrigio : RT @umanistranieri: Ascoltati di fila 'Queen II', 'Sheer Heart Attack', 'A Night at the Opera', 'A Day at the Race'. I Queen erano dei geni… - umanistranieri : Ascoltati di fila 'Queen II', 'Sheer Heart Attack', 'A Night at the Opera', 'A Day at the Race'. I Queen erano dei… - brunopollacci : In questo giorno,nel 2020,a Tullahoma,Tennessee,U.S.A.,moriva il cantautore e pianista Little Richard, che era nato… - brunopollacci : In questo giorno,nel 1977,a Utica,nello stato di New York, U.S.A.,nasceva il grande chitarrista e cantautore Blues/… - sentieriselvagg : L'ultimo disco di Raffaele Costantino (DJ Khalab), suonato dai musicisti di un campo profughi africano, è un'opera… -