Repubblica: Buffon sarebbe rimasto, è stata la Juventus a dire di no (Di mercoledì 12 maggio 2021) Su Repubblica, Maurizio Crosetti commenta l’annuncio di Buffon. Ieri il portiere della Juventus ha dichiarato, in un’intervista, che a fine stagione lascerà il club bianconero. Crosetti scrive che Buffon sarebbe rimasto, ma che è stata la Juventus a dire di no. “Qualcosa si è rotto, se adesso Buffon parla di togliere il disturbo: a chi, a cosa? Una leggenda non disturba mai, al massimo ingombra. Però sarebbe rimasto. Questa volta gli hanno detto detto no, spiacenti, è stato bello. Eppure Gigi è ancora vivo, ancora vero: 12 presenze quest’anno, e non poche giocando meglio di Szczesny. Stasera la tredicesima a Reggio Emilia dove tornerà tra una settimana per la finale di Coppa Italia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Su, Maurizio Crosetti commenta l’annuncio di. Ieri il portiere dellaha dichiarato, in un’intervista, che a fine stagione lascerà il club bianconero. Crosetti scrive che, ma che èladi no. “Qualcosa si è rotto, se adessoparla di togliere il disturbo: a chi, a cosa? Una leggenda non disturba mai, al massimo ingombra. Però. Questa volta gli hanno detto detto no, spiacenti, è stato bello. Eppure Gigi è ancora vivo, ancora vero: 12 presenze quest’anno, e non poche giocando meglio di Szczesny. Stasera la tredicesima a Reggio Emilia dove tornerà tra una settimana per la finale di Coppa Italia ...

Advertising

repubblica : ?? Buffon lascia la Juventus: 'E' finito un ciclo, tolgo il disturbo' - capuanogio : #Buffon sarebbe rimasto un altro anno alla #Juventus ma questa volta è stato il club a dirgli 'no grazie'. Ecco la… - TonyCittadinoTV : RT @capuanogio: #Buffon sarebbe rimasto un altro anno alla #Juventus ma questa volta è stato il club a dirgli 'no grazie'. Ecco la ragione… - geeanlooca : RT @capuanogio: #Buffon sarebbe rimasto un altro anno alla #Juventus ma questa volta è stato il club a dirgli 'no grazie'. Ecco la ragione… - napolista : Repubblica: #Buffon sarebbe rimasto, è stata la #Juventus a dire di no -