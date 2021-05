Pfizer a 21 giorni. Caos sul richiamo dopo lo stop Pfizer. Pregliasco: “Hanno paura di cause legali” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La sua parola d'ordine è “gradualità”. Ecco perché non condivide spostare l'inizio del coprifuoco alle 24 ma alle 23. Ma il professor Fabrizio Pregliasco è anche franco. Infatti, il direttore sanitario dell'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, non le manda a dire alla Pfizer quando il gruppo farmaceutico ribadisce che il suo vaccino ha richiamo a 21 giorni: “Vuole pararsi le terga”. Come è anche convinto che a luglio già si potrebbe camminare all'aperto senza mascherina.Professor Pregliasco, la seconda dose Pfizer va somministrata entro 21 giorni come dice il produttore o 42 giorni come pensa il governo?“Si sa che nella casistica, da studi clinici, ci sono dati che si riferiscono da 21 giorni a 42 ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 maggio 2021) La sua parola d'ordine è “gradualità”. Ecco perché non condivide spostare l'inizio del coprifuoco alle 24 ma alle 23. Ma il professor Fabrizioè anche franco. Infatti, il direttore sanitario dell'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, non le manda a dire allaquando il gruppo farmaceutico ribadisce che il suo vaccino haa 21: “Vuole pararsi le terga”. Come è anche convinto che a luglio già si potrebbe camminare all'aperto senza mascherina.Professor, la seconda doseva somministrata entro 21come dice il produttore o 42come pensa il governo?“Si sa che nella casistica, da studi clinici, ci sono dati che si riferiscono da 21a 42 ...

