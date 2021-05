Migranti | Draghi | ' sbarchi Lampedusa maggior picco in primi 5 mesi 2021'

Advertising

LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI A DRAGHI: “L’ITALIA FACCIA COME SPAGNA, GRECIA E FRANCIA” - borghi_claudio : Fra poco in aula question time con @MolinariRik che interrogherà il Presidente Draghi sulla questione migranti ?? - LegaSalvini : MIGRANTI: #SALVINI, A DRAGHI PORTEREMO MODELLI ALTRI PAESI - tempoweb : Vaccini, migranti e coprifuoco, Draghi detta la linea alla Camera #mariodraghi #vaccini #migranti #coprifuoco… - AnnaP1953 : RT @borghi_claudio: Fra poco in aula question time con @MolinariRik che interrogherà il Presidente Draghi sulla questione migranti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Draghi

conferma il picco degli sbarchi e il flusso in aumento, poi chiarisce che 'il governo è impegnato nelle iniziative bilaterali e a esercitare funzione per redistribuire i. a Fronte di ...Il premier Marioalla Camera - Ansa . Il presidente del Consiglio Marioalla Camera per rispondere alle interrogazioni su diversi argomenti. Primo fra tutti i. "A fronte di questa complessa e drammatica realtà politica, sull'immigrazione il governo vuole ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative volte a far fronte ...Roma, 12 mag (Adnkronos) – “La politica per l’immigrazione del governo vuole essere equilibrata efficace e umana. Nessuno deve essere lasciato solo in acque territoriali italiane, il rispetto dei diri ...