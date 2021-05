Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: Invasione di topi, campi devastati e raccolti distrutti - leggoit : Invasione di topi, campi devastati e raccolti distrutti -

Ultime Notizie dalla rete : Invasione topi

leggo.it

I ricercatori sottolineano la necessità di un ricorso generale alle dosi letali, poiché isviluppano rapidamente un'avversione alle esche, rendendole del tutto inefficaci. I rappresentanti del ...Per questo negli ultimi anni si è pensato ad una soluzione più 'ecologica' per contrastare l'dei. A primo impatto, potrebbe sembrare una misura piuttosto controversa, ma - come ...Le migliaia di agricoltori colpiti dalla piaga dei topi che sta devastando vaste aree dell'Australia orientale, hanno ottenuto il permesso di usare esche doppiamente tossiche del normale ...A Chicago un vero e proprio esercito di gatti randagi sta aiutando i residenti a liberarsi di topi e ratti che invadono case e strade.