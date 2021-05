Internazionali d’Italia 2021: Matteo Berrettini domina Millman. Ora la sfida con Tsitsipas (Di mercoledì 12 maggio 2021) Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2021. Il tennista romano ha superato in due set l’australiano John Millman, numero 42 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Ottima prestazione della testa di serie numero nove, che domani dovrà vedersela con il greco Stefanos Tsitsipas in un ottavo molto atteso. Un ottimo rendimento al servizio quello del numero nove del mondo, che non ha concesso palle break a Millman, perdendo solamente tredici punti nei suoi turni di battuta. I vincenti alla fine sono diciotto a fronte di ventidue errori non forzati. Un match ampiamente dominato dall’azzurro, bravo anche a chiudere in fretta e a risparmiare energie per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021)si qualifica per gli ottavi di finale degli. Il tennista romano ha superato in due set l’australiano John, numero 42 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Ottima prestazione della testa di serie numero nove, che domani dovrà vedersela con il greco Stefanosin un ottavo molto atteso. Un ottimo rendimento al servizio quello del numero nove del mondo, che non ha concesso palle break a, perdendo solamente tredici punti nei suoi turni di battuta. I vincenti alla fine sono diciotto a fronte di ventidue errori non forzati. Un match ampiamenteto dall’azzurro, bravo anche a chiudere in fretta e a risparmiare energie per ...

