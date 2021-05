Internazionali BNL d’Italia 2021 | Serena Williams | “Frustrante essere eliminata all’esordio”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Sicuramente è stato un bene per me tornare a giocare una partita sulla terra battuta, prima del Roland Garros, ma è stato un po’. Dura giocare soltanto una partita, forse ho bisogno di qualche altra partita; penso che ora io possa usare queste due settimane intere per prepararmi. Penso che avere più tempo sia una buona cosa”. Queste sono le dichiarazioni rilasciate da, uscita di scena al secondo turno degliBNL, esordio personale, per mano di Nadia Podoroska. La statunitense ha palesato disappunto per la sconfitta, peraltro arrivata in due set lottati, tentando però di vedere il bicchiere mezzo pieno in preparazione del Roland Garros, atteso Slam sul ...

Presidente Binaghi, possiamo chiarire una volta per tutte l'argomento prize money deglid'Italia? "In realtà c'è molto poco da dire, perchè la situazione è chiarissima". Ecco, ci ...Tennis. Lorenzo Sonego è il primo giocatore italiano a qualificarsi per gli ottavi di finale deglid'Italia, quarto Masters 1000 stagionale in svolgimento sui campi del Foro Italico di Roma. Il 26enne tennista di Torino, n.33 Atp, ha superato per 6 - 4 6 - 4, in un'ora e 28 ...Sinner-Nadal in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021 ...Scontro tra Stefano Travaglia e Denis Shapovalov, valido per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2021. L'esito della sfida ...