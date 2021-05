Inter-Roma, Fonseca: “Mkhitaryan per noi è importante” (Di giovedì 13 maggio 2021) Paulo Fonseca nel post partita di Inter-Roma, match della 36a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore della Roma Paulo Fonseca, al termine del match perso per 3 a 1 contro l’Inter, e valevole per la diciassettesima giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Rammarico per l’infortunio di Mkhitaryan durante la stagione? Ha pesato tanto perderlo in quel momento? “Penso di sì. La verità è che la squadra ha accusato molto la sua assenza. Lui è importantissimo, sta tornando al top della condizione e oggi ha fatto una buonissima prestazione”. Ce la fate a restare al settimo posto? “Vediamo, ora ci sono due partite che vogliamo vincere”. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Paulonel post partita di, match della 36a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore dellaPaulo, al termine del match perso per 3 a 1 contro l’, e valevole per la diciassettesima giornata della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. Rammarico per l’infortunio didurante la stagione? Ha pesato tanto perderlo in quel momento? “Penso di sì. La verità è che la squadra ha accusato molto la sua assenza. Lui è importantissimo, sta tornando al top della condizione e oggi ha fatto una buonissima prestazione”. Ce la fate a restare al settimo posto? “Vediamo, ora ci sono due partite che vogliamo vincere”. L'articolo proviene da ...

