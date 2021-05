Il Calcit in musica | concerti e concorso dedicato a Barulli

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Arezzo 12 maggio 2021 - Comincia domani giovedì 13 maggio alle 19,30 nel salone delle feste del Circolo Artistico in Corso Italia ad Arezzo la rassegnale del"Mercatino in concerto " che ...

L'anno scorso ilcon Mauro Valenti di Arezzo Wave sono stati i primi a riportare ladal vivo in piazza San Domenico con Petra Magoni, la figlia Frida e Ferruccio Spinetti. Questa volta ..."Solidarietà esono unite in questa importante iniziativa" ha detto il vicesindaco Lucia ... " Nel 2020 " ha aggiunto il presidente delGiancarlo Sassoli " l'edizione non si è tenuta ...Dal 13 al 23 maggio al Circolo Artistico e alla Casa della musica in Fraternita. Centotrenta iscritti, maestri e giuria d'eccezione con Mac dei Negrita e Roberto Pagani pianista di Baglioni ...di Silvia Bardi L’anno scorso il Calcit è stato il primo a riportare la musica dal vivo in piazza San Domenico con Petra Magoni, la figlia Frida e Ferruccio Spinetti. Questa volta arriva secondo per u ...