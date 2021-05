Governare il futuro. Instagram per i bambini è una buona idea?

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (a cura di Guido Scorza) Sono quarantaquattro i procuratori generali di altrettanti Stati americani che lunedì scorso hanno scritto a Facebook chiedendo di bloccare il progetto, del qual ormai si parla da quale che mese, di realizzare undedicato ai più piccoli, gli under-tredicenni in particolare. E non sono i primi a dirsi preoccupati per l’iniziativa perché nelle scorse settimane lettere analoghe erano arrivate al quartier generale del social network da una serie di associazioni specializzate nella tutela deie dallo stesso congresso. Il dubbio è legittimo e difficile da risolvere in un senso o nell’altro. Cosa spinge Facebook a voler lanciare un servizio dedicato ai più piccoli? Lo fa per tenere fuori i più piccoli dalle sue piattaforme per i più grandi o la fa per non perdere l’opportunità di guadagnare miliardi trattando una ...