Giro d' Ammiraglia - Che sensi di colpa | stare in macchina all' asciutto!

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Comunque è andata bene, e lo ha testimoniato l'espressione felice di Natalino (al secolo Natnael Tesfatsion) quando ha riportato la sua mantellina all': 'Today I'm an happy guy!!'. Intanto ...

... ci accompagna lungo tutto ild'Italia con un diario quotidiano attraverso cui ci racconta storie, personaggi, impressioni e dietro le quinte della corsa rosa vissuta dall'Martedì 11 ...Credo che l'identità di questo trio sia congrua con l'identità che la retedeve avere' , ... Miverso il Maestro e gli dico "Ah, ma me lo dai tu l'attacco?". Mi guarda: "Non te preoccupà ...Quinta puntata del diario dal Giro di Giovanni Ellena, direttore sportivo dell’Androni-Sidermec: tanta pioggia per i corridori e la borsa del freddo diventa protagonista. E oggi anche noi siamo felici ...GUIDIZZOLO La prima affermazione in un grande giro non si scorda mai. La vittoria di Taco Van Der Hoorn a Canale nella terza tappa del Giro d’Italia è una firma sulla storia di una squadra, la Interma ...