Gazzetta: Inzaghi-Lazio, il rinnovo sarà discusso a fine campionato

Bisognerà attendere ancora, per capire se Simone Inzaghi sarà ancora l'allenatore della Lazio anche per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport infatti scrive che il tecnico si aggiornerà soltanto al termine del campionato con il presidente Lotito per discutere del nuovo accordo. Un aspetto, questo, che secondo il quotidiano non rende così scontata la permanenza di Inzaghi, dal momento che per mesi si è parlato di un rinnovo imminente.

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Inzaghi Cataldi, tocca a te: titolare dopo sei mesi per riprendersi la Lazio Inzaghi faceva molto affidamento su di lui, ma poi dopo averlo schierato titolare a novembre contro Juve e Udinese non l'ha più preso in considerazione, se non per brevi spezzoni di gara.

Stop a Doveri - Mazzoleni dopo il caos di Benevento ... Doveri cambia idea, scatenando le proteste furiose dei campani, con le parole pesantissime del presidente Vigorito e del diesse Foggia nel post gara, dopo lo sfogo del tecnico Pippo Inzaghi. Rizzoli ...

Lazio, Inzaghi: "Vlahovic e Ribery osservati speciali. C'è Luiz Felipe". Tagliato Hoedt La Gazzetta dello Sport Inzaghi: «Supercoppa indimenticabile. Vogliamo vivere altre serate così» Nazionale femminile verso il Mondiale 2023: si comincia il 17 settembre. Il calendario Stramaccioni: «Spiazzato dalla chiamata della Juve. Quando inizierà il ritiro…» Noi e i nostri fornitori archivia ...

Dalla Spagna: la Juve punta su Zidane Mentre la Juventus di Andrea Pirlo si appresta a sfidare il Sassuolo questa sera, nella quartultima partita stagionale fra campionato e finale di Coppa Italia, ...

