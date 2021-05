Falcons | il punto dopo il Draft

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Con la quarta scelta assoluta di quest’anno, inon si sono lasciati sfuggire l’occasione di chiamare uno dei prospetti offensivi più intriganti del. Atlanta sembra intenzionata a continuare ad affidarsi a Matt Ryan in posizione di quarterback e costruirgli intorno un attacco completamente rinnovato. Cinque delle nove scelte di quest’anno, sono state invece spese daiper rinnovare la difesa, un reparto che è spesso andato in grande difficoltà nell’ultima regular season. Ial: chi sono i rinforzi offensivi? La prima mossa deialdi quest’anno è stata chiamare Kyle Pitts. L’ex tight end dei Florida Gators si è distinto per le sue qualità al college e le sue già alte valutazioni sono salite in seguito al Pro Day. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Falcons punto

Teleborsa

A quel, in preda a una totale e devastante follia omicida, Adams non ha avuto pietà neppure ... tra cui spiccano i San Francisco 49ers, i Patriots e gli Atlanta. Il suo ruolo? Defensive ...Ha fondato il Riverview Medical Center a Rock Hill ed è stato per anni unfermo di questa ... Seattle, Atlanta, Oakland e New York Jets , finendo la sua carriera con inel 2015. Da ...assoluta di quest'anno, i Falcons non si sono lasciati sfuggire l'occasione di chiamare uno dei prospetti offensivi più intriganti del Draft.A Le Iene si parla di Bomb Jammer, un'apparecchiatura di sicurezza che forse avrebbe potuto salvare Falcone e Borsellino? Ecco il video Mediaset ...