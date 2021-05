Electronic Arts | record di incassi | 4 miliardi dalle microtransazioni “valgono 130 milioni di giochi” – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Andrew Wilson, CEO diha confermato il reveal di Battlefield 6 a giugno. Lo ha riportato su Twitter Geoff Keighley dei Game Awards, definendo la nuova iterazione della serie "un vero gioco di nuova ...ha annunciato il giorno in cui terrà il suo evento digitale EA Play 2021 , che non farà parte dell'E3 2021 ! La società americana infatti non presenzierà durante la manifestazione ...EA ha svelato ufficialmente su quali piattaforme uscirà Battlefield 6, svelando anche quando potremo aspettarci il suo lancio.Il lancio di Battlefield 6 avverrà anche su console last-gen. In una riunione con gli azionisti, Electronic Arts ha confermato che Battlefield 6 sarà rilasciato sia per le console last-gen che per que ...