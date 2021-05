David di Donatello: ecco a chi sono stati assegnati i premi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tra sorprese e conferme, si è conclusa la 66esima edizione dei David di Donatello: ecco i nomi di tutti i vincitori Si è da poco conclusa la 66esima edizione dei David di Donatello 2021 che ha visto trionfare su tutti (7 David su 15 nomination) “Volevo nascondermi“, il film diretto da Giorgi Diritti che racconta la storia del pittore Antonio Ligabue. Scopriamo, in dettaglio, a chi sono stati assegnati i David. Il premio per la Miglior Regia va a Giorgio Diritti per “Volevo nascondermi“, il film che ha conquistato ben 7 statuette su 15 nomination tra cui Miglior film, Miglior attore protagonista, che va a Elio Germano per la sua magistrale interpretazione, e Miglior scenografia a Ludovica ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tra sorprese e conferme, si è conclusa la 66esima edizione deidii nomi di tutti i vincitori Si è da poco conclusa la 66esima edizione deidi2021 che ha visto trionfare su tutti (7su 15 nomination) “Volevo nascondermi“, il film diretto da Giorgi Diritti che racconta la storia del pittore Antonio Ligabue. Scopriamo, in dettaglio, a chi. Ilo per la Miglior Regia va a Giorgio Diritti per “Volevo nascondermi“, il film che ha conquistato ben 7 statuette su 15 nomination tra cui Miglior film, Miglior attore protagonista, che va a Elio Germano per la sua magistrale interpretazione, e Miglior scenografia a Ludovica ...

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - RaiUno : “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su Rai… - _xsmiling : RT @pierspollon: Scusate...il mio david di donatello per miglior live twitting? - Fradc28 : RT @MicheliniSerena: buonasera su Rai 1 ci sono i David di Donatello ma io non lo guardo perché l’unico David che conosco è lui https://t.c… -