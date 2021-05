Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, San Marino apre al turismo vaccinale dal 17 maggio #SanMarino - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Covid, in Emilia Romagna il virus circola di più tra bimbi e adolescenti. Report regionale - orizzontescuola : Covid, in Emilia Romagna il virus circola di più tra bimbi e adolescenti. Report regionale - MariMario1 : RT @byoblu: Orchestrale di Parma licenziato perché si rifiuta di fare i test Covid19. Byoblu ha sentito Antonella Amerini, segretario gener… - LenaPoros : RT @MediasetTgcom24: Covid, San Marino apre al turismo vaccinale dal 17 maggio #SanMarino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilia

In- Romagna, spiega, "noi quelli che erano prenotati nelle settimane scorse e avevano la ... dalle 14, sarà possibile prenotare la vaccinazione antiper le classi di età dal 1964 al 1965, ...commenta San Marino è pronto a partire con il 'turismo vaccinale': 50 euro per la doppia dose, a partire dal 17 maggio con prenotazione alberghiera 7 giorni prima del soggiorno. L'iniziativa è aperta ...SAN MARINO - Il vaccino anti Covid? Cinquanta euro ed un paio di soggiorni nella zona vicino al Montefeltro ed il pensiero è tolto. La Repubblica di San Marino, affacciata tra Marche ed ...Da giovedì 13 maggio chi appartiene alla fascia d’età 50-54 anni può farlo via web oppure può chiamare il proprio medico di base ...