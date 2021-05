Cosa vuol dire cheugy e perché su TikTok è sinonimo di millennials

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 12 maggio 2021)come boomer. Per iè arrivato il momento tanto temuto, quello in cui la generazione più giovane è grande abbastanza da coniare un termine per definire quella precedente bollandola come datata. Il terminesi è diffuso in pochissimo tempo sued è stato assunto, partendo dalla sua definizione, per etichettare una specifica categoria di persone. Del resto, ormai, funziona come ha sempre funzionato: una parola nasce, si diffonde e se ha tutte le carte in regole per risultare accattivante alla generazione più giovane, la diffusione sui loro social di riferimento è automatica. Ripercorriamo allora come nato il terminesignifica, chi può essere definito. LEGGI ANCHE >>> Instagram aggiunge i ...