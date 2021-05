Controlli dei Nas in strutture per anziani: trovati 87 operatori non vaccinati (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sei strutture ricettive per anziani chiuse e 87 operatori trovati senza vaccinazione Covid. Questo il bilancio dell operazione dei Carabinieri dei Nas, anche alla luce della recente ordinanza sull'... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 12 maggio 2021) Seiricettive perchiuse e 87senza vaccinazione Covid. Questo il bilancio dell operazione dei Carabinieri dei Nas, anche alla luce della recente ordinanza sull'...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli dei Covid, controlli dei Nas: chiuse 6 Rsa 10.13 Covid, controlli dei Nas: chiuse 6 Rsa Campagna di controlli dei carabinieri del Nas su 572 strutture sanitarie e socio - assistenziali in tutta Italia. Accertate irregolarità in 141 strutture, il 25%. ...

