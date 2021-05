Come sta Sophia Loren? Fan preoccupati: fiato corto e passo incerto ai David di Donatello 2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Come sta Sophia Loren? L’attrice, premiata ai David di Donatello 2021, è apparsa affaticata, incerta nel camminare, tanto che per raggiungere il palco l’icona del cinema italiano è stata aiutata addirittura da due persone, il figlio Edoardo Ponti e il conduttore Carlo Conti. A preoccupare gli affezionati ammiratori dell’86enne romana soprattutto il fiatone che ha caratterizzato il suo intenso discorso; ossia quei ripetuti momenti di vuoto tra una frase e l’altra. leggi anche l’articolo —> David di Donatello, Checco Zalone premiato per la miglior canzone originale, niente statuetta per la Pausini Come sta Sophia Loren? Fan preoccupati: fiato ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 12 maggio 2021)sta? L’attrice, premiata aidi, è apparsa affaticata, incerta nel camminare, tanto che per raggiungere il palco l’icona del cinema italiano è stata aiutata addirittura da due persone, il figlio Edoardo Ponti e il conduttore Carlo Conti. A preoccupare gli affezionati ammiratori dell’86enne romana soprattutto ilne che ha caratterizzato il suo intenso discorso; ossia quei ripetuti momenti di vuoto tra una frase e l’altra. leggi anche l’articolo —>di, Checco Zalone premiato per la miglior canzone originale, niente statuetta per la Pausinista? Fan...

Advertising

lauraboldrini : Angoscia per quanto sta accadendo in queste ore a #Gerusalemme. Come sostenuto dall'ONU, sono illegittimi gli sgo… - rubio_chef : Chi non si espone e non patteggia per il popolo palestinese, automaticamente sta dalla parte dei carnefici. Non si… - marattin : L’articolo da non perdere oggi è di Cassese sul @Corriere sulla cronica e indistruttibile tendenza di sindacati e p… - theciosaz : @Apeiron123 @crudelia71 @jacopocoghe Perchè sta proprio scritto, come avevo risposto, nel testo del decreto. Avvien… - HiFFrancesca : RT @ILOMILOXWALLX: non ora figliolo, la mamma sta cercando ci capire come cazzo è arrivato harry ai brits, spegniti da solo #brits2021 http… -