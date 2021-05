Ciro Grillo, i commenti in chat con gli amici il giorno dopo: “È stato forte”, “All’inizio sembrava che non volesse…”, “Niente di che” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 17 luglio 2019 i ventenni – Ciro Grillo. Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia – indagati dalla procura di Tempio Pausania per lo stupro di gruppo di una studentessa hanno raccontato agli amici quanto avvenuto la notte precedente. Ore di abusi, secondo quanto denunciato dalla ragazza, una notte con una che “ci stava” per loro. A chi chiedeva come era stato c’è chi risponde “È stato forte” e anche “Poi ti dico fra’, so’ stanchissimo”. La allora 19enne viene descritta anche “… Niente di che…”, ma comunque un “trofeo” e ci sono poi frasi oscene e soprattutto un messaggio che per gli inquirenti che indagano è importante: “All’inizio sembrava che non volesse…” spiega uno dei ragazzi a un amico che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 17 luglio 2019 i ventenni –. Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia – indagati dalla procura di Tempio Pausania per lo stupro di gruppo di una studentessa hanno raccontato agliquanto avvenuto la notte precedente. Ore di abusi, secondo quanto denunciato dalla ragazza, una notte con una che “ci stava” per loro. A chi chiedeva come erac’è chi risponde “È” e anche “Poi ti dico fra’, so’ stanchissimo”. La allora 19enne viene descritta anche “…di che…”, ma comunque un “trofeo” e ci sono poi frasi oscene e soprattutto un messaggio che per gli inquirenti che indagano è importante: “che non” spiega uno dei ragazzi a un amico che ...

fattoquotidiano : IL VERBALE DELLA MOGLIE DI GRILLO Nell’ottobre del 2019 disse ai pm: “I ragazzi erano nella dépendance vicina”… - ilriformista : I quattro ragazzi sono accusati di violenza sessuale aggravata dall’uso di alcolici. Tra pochi giorni potrebbero ar… - LegaSalvini : ++ LA VERITÀ: 'CASO GRILLO, UN ALTRO VIDEO ATTI OSCENI DI CIRO & C SULLA RAGAZZA CHE DORMIVA' ++ - fattoquotidiano : Ciro Grillo, i commenti in chat con gli amici il giorno dopo: “È stato forte”, “All’inizio sembrava che non volesse… - Nonnadinano : RT @serenel14278447: Le chat tra Ciro Grillo e gli amici: «All’inizio sembrava non volesse. Ho paura che ci abbia denunciato» Corriere dell… -