Cagliari - Fiorentina 0 - 0, Vlahovic a secco: pari indolore alla Sardegna Arena, la lotta salvezza continua (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cagliari e Fiorentina si sono sfidate in un match molto importante per la parte bassa della classifica, in cui entrambe le squadre si trovano in una posizione precaria nonostante il buon periodo che ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 maggio 2021)si sono sfidate in un match molto importante per la parte bassa della classifica, in cui entrambe le squadre si trovano in una posizione precaria nonostante il buon periodo che ...

Advertising

OptaPaolo : 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #CagliariFiorentina - ventitrefc : RT @OptaPaolo: 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #Caglia… - ZzGiaco : attendiamo interrogazione parlamentare di mastella per il pareggio tra cagliari e fiorentina #CagliariFiorentina #forzacasteddu - robypava : RT @OptaPaolo: 0 - Cagliari-Fiorentina è stata l'unica sfida di questo campionato in cui non c'è stato alcun tiro in porta. Paura. #Caglia… - IlModeratoreWeb : Cagliari e Fiorentina si annullano, finisce 0-0 - -