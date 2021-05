Bonus facciate 2021: come funziona, a chi spetta e le modalità di richiesta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Molteplici sono le agevolazioni che lo Stato ha deciso di offrire alla popolazione italiana per far fronte alla crisi economica causata da Coronavirus. Tra i nuovi benefici si ricorda il Bonus facciate, introdotto grazie alla legge di Bilancio 2021: in che cosa consiste, come ottenerlo e quali sono i requisiti da presentare. Bonus facciate 2021: che cos’è e quali ristrutturazioni copre Il Bonus facciate appartiene all’insieme di agevolazioni ristrutturazione offerte dall’Agenzia delle Entrate. Il Governo ha deciso di coprire al 90% il costo dei lavori edilizi ammessi relativi al rinnovo delle facciate esterne di un edificio (balcone, grondaie, cornicioni). Tale detrazione sarà ritenuta valida se le spese ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Molteplici sono le agevolazioni che lo Stato ha deciso di offrire alla popolazione italiana per far fronte alla crisi economica causata da Coronavirus. Tra i nuovi benefici si ricorda il, introdotto grazie alla legge di Bilancio: in che cosa consiste,ottenerlo e quali sono i requisiti da presentare.: che cos’è e quali ristrutturazioni copre Ilappartiene all’insieme di agevolazioni ristrutturazione offerte dall’Agenzia delle Entrate. Il Governo ha deciso di coprire al 90% il costo dei lavori edilizi ammessi relativi al rinnovo delleesterne di un edificio (balcone, grondaie, cornicioni). Tale detrazione sarà ritenuta valida se le spese ...

