Belen Rodriguez | Michele Morrone ci va giù pesante | “Il mio prototipo è più altolocato”

Advertising

KZeneise : Che #cazzaro ...! Andrea Iannone si innamora di un'altra Rodriguez (non è Belen, ma Carmen Victoria) - infoitcultura : Belen Rodriguez presa in giro: il gesto richiama una reazione inaspettata del fratello - infoitcultura : Belen Rodriguez, la mamma Veronica attacca dopo un insulto su Instagram: “Chiudi la bocca” - zazoomblog : Michele Morrone contro Belen Rodriguez: «Mi piacciono le donne altolocate non solo tette e cuo» - #Michele… - SophienyLarench : Il testo degli sms ed email phishing che ricevo risulta molto più scorrevole, godibile e credibile di quello dei gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Vanity Fair Italia

L'attore, infatti, sembrava essere in contatto con la bella, tanto che si è parlato a lungo di un flirt tra i due. In una recente diretta Instagram , il Morrone è tornato sull'...... nel numero in edicola dal 12 maggio, pubblica le foto del pilota in compagnia di Carmen Victoria, una bellissima modella venezuelana che, con, ha in comune solo il cognome.Nel corso della rovente estate scorsa, il nome di Michele Morrone è rimbalzato sulle prime pagine delle riviste di gossip, e non solo grazie alla sua interpretazioni in 365. L’attore, infatti, sembrav ...Nessun Personaggio Selezionato Adriana Lima Adriana Volpe Adriano Celentano Agnese Landini Aida Yespica Alba Parietti Albano Carrisi Alberto di Monaco Alena Seredova Alessandro Del Piero Alessandro Pr ...