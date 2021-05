Amici, Serena riceve un importante riconoscimento e svela i suoi vincitori (Di mercoledì 12 maggio 2021) La ballerina è tornata nella sua Sicilia ed è stata omaggiata dal sindaco della città, intanto ha svelato chi secondo lei saranno i vincitori della 20esima edizione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 12 maggio 2021) La ballerina è tornata nella sua Sicilia ed è stata omaggiata dal sindaco della città, intanto hato chi secondo lei saranno idella 20esima edizione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

HOMIClDALQUEEN : RT @mukkus1: Cercando di metabolizzare quanto ho letto su Serena 1-La Cele che capisce quanto sia perfezionista ed ha saputo “non darle sod… - Blu09765054 : RT @IvoMandarino: Carissime amiche, carissimi amici a Voi tutti i miei più cordiali e sinceri saluti per una serena giornata. Buon mercoled… - danielgr31 : RT @IvoMandarino: Carissime amiche, carissimi amici a Voi tutti i miei più cordiali e sinceri saluti per una serena giornata. Buon mercoled… - lee28552519 : RT @daphneyeppa: @t4ncredin4 @Giorgiaa394 Ma poi da come parlano sembra che abbiamo visto Serena fare 250 variazioni tratte dal repertorio… - martaaaluca : RT @Gianlu22222: È proprio per questo che ho sempre giudicato negativamente le live di amici e parenti. Quando il padre di Sam sminuì Seren… -